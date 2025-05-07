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В «Колорадо» рассказали, останется ли Джаред Беднар главным тренером команды

В «Колорадо» рассказали, останется ли Джаред Беднар главным тренером команды
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Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд заявил, что главный тренер Джаред Беднар останется на своём посту в следующем сезоне НХЛ. После чемпионства в 2022 году «Эвеланш» дважды вылетели из плей-офф в первом раунде и один раз – во втором. В текущем розыгрыше клуб уступил «Далласу» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

«Мы уверены в нём на 100%. Джаред – наш главный тренер. Мы остаёмся претендентами на Кубок Стэнли. Мы способны набирать 100 очков в регулярке. У нас хороший состав. У нас есть Маккиннон, Макар и Тэйвз, Ничушкин, Лехконен и вот теперь Ландеског.

Мы будем изучать ситуацию с потолком зарплат и оценивать свободных агентов. Мы выясним, что можно сделать для улучшения команды. Наша цель всегда состоит в том, чтобы команда стала сильнее», – цитирует Макфарланда пресс-служба клуба.

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