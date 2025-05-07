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Сакик — о текущем составе «Колорадо»: мы чувствовали, что эта команда может выиграть кубок

Сакик — о текущем составе «Колорадо»: мы чувствовали, что эта команда может выиграть кубок
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Президент по хоккейным операциям «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик заявил, что хотел бы сохранить состав команды на следующий сезон. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли клуб уступил «Далласу» (3-4) в первом раунде.

«После дедлайна нам очень понравилось, как играла наша команда. Мы чувствовали, что это сплочённая команда, которая готова соревноваться и выигрывать Кубок Стэнли. Поэтому мы разочарованы, что сезон так закончился. Если бы это зависело от меня, если бы мы могли это сделать, то с удовольствием бы вернули эту же группу игроков и попытались бы сделать ещё один рывок к Кубку Стэнли», — цитирует Сакика пресс-служба клуба.

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