«Колорадо» уволил помощника тренера, отвечавшего за игру в большинстве

«Колорадо Эвеланш» уволил помощника тренера, отвечавшего за игру в большинстве, сообщает пресс-служба клуба. Ассистент главного тренера Рэй Беннетт, отвечавший за работу с нападающими и большинство, оставил свой пост. Он отработал в клубе восемь лет. Президент клуба по хоккейным операциям Джо Сакик считает, что низкая реализация большинства в плей-офф (13,6%, 3 реализованных попытки из 22) стала одной из главных причин поражения «Эвеланш» от «Далласа» (3-4) в первом раунде. «Старз» реализовали 7 попыток из 23 (30,4%).

«Я думаю, что разницу в серии сделало большинство «Далласа», которое реализовало свои шансы. Наши бригады большинства по какой-то причине с этим не справились. Мы имеем в составе несколько лучших игроков НХЛ, но игра в большинстве подвела нас в неподходящий момент.

Рэй проделал отличную работу, наше большинство было одним из лучших в НХЛ в последние несколько лет. Но мы чувствуем, что пора что-то менять», – цитирует Сакика пресс-служба клуба.