Чемпионат мира по хоккею 2025: когда начнется, где пройдет

С 9 по 25 мая пройдёт чемпионат мира по хоккею – 2025. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. Сборные России и Беларуси четвёртый год подряд не сыграют на чемпионате мира – год назад ИИХФ вновь продлила их отстранение от международных турниров под своей эгидой.

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В: Чехия, США, Швейцария, Дания, Норвегия, Германия, Казахстан, Венгрия.

Матчи группы А пройдут на «Авичи-Арене» в Стокгольме, которая вмещает 13 516 человек. Группа В сыграет в Хернинге на «Йюске-Банк-Боксен», который был построен в 2010 году и вмещает около 10 500 зрителей.

Действующим чемпионом мира является Чехия, которая годом ранее прервала свою серию без побед на мировых первенствах, длившуюся с 2010 года.