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Чемпионат мира по хоккею — 2025: где смотреть трансляции матчей

Чемпионат мира по хоккею — 2025: где смотреть трансляции матчей
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С 9 по 25 мая пройдёт чемпионат мира по хоккею – 2025. В этом году мировое первенство примут шведский Стокгольм и датский Хернинг. Сборные России и Беларуси четвёртый год подряд не сыграют на чемпионате мира – год назад ИИХФ вновь продлила их отстранение от международных турниров под своей эгидой.

Трансляции матчей чемпионата мира будут доступны на сайте «Матч ТВ» и на тематическом канале «Матч! Игра».

Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция, Словения.

Группа В: Чехия, США, Швейцария, Дания, Норвегия, Германия, Казахстан, Венгрия.

Действующим чемпионом мира является Чехия, которая годом ранее прервала свою серию без побед на мировых первенствах, длившуюся с 2010 года.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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