Аймурзин: белорусы прибавили, чувствуется, что у них очень качественная школа

Нападающий «России 25» Данил Аймурзин отметил значительный прогресс в игре хоккеистов сборной Беларуси. Белорусская сборная трижды подряд обыграла российскую в рамках майского турне.
– Можно ли назвать три поражения подряд от сборной Беларуси ударом для команды России? Всё-таки болельщики за последние годы привыкли, что вы, как правило, легко берёте верх над соседями.
— Да, конечно. Остаётся только согласиться. Поверьте, нам тоже неприятно уступать. Очень хотелось одержать победы и в Астане, и в Тольятти, но матчи сложились таким образом. К сожалению, разница заключается в том, что оппоненты забивают, а мы – нет.
Нельзя не признать: соседи сейчас играют хорошо. Они действительно прибавили. Чувствуется, что у них очень качественная школа. Да и результаты минского «Динамо» в текущем сезоне говорят сами за себя, – цитирует Аймурзина RT.
- 7 мая 2025
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