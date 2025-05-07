Аймурзин: белорусы прибавили, чувствуется, что у них очень качественная школа

Нападающий «России 25» Данил Аймурзин отметил значительный прогресс в игре хоккеистов сборной Беларуси. Белорусская сборная трижды подряд обыграла российскую в рамках майского турне.

– Можно ли назвать три поражения подряд от сборной Беларуси ударом для команды России? Всё-таки болельщики за последние годы привыкли, что вы, как правило, легко берёте верх над соседями.

— Да, конечно. Остаётся только согласиться. Поверьте, нам тоже неприятно уступать. Очень хотелось одержать победы и в Астане, и в Тольятти, но матчи сложились таким образом. К сожалению, разница заключается в том, что оппоненты забивают, а мы – нет.

Нельзя не признать: соседи сейчас играют хорошо. Они действительно прибавили. Чувствуется, что у них очень качественная школа. Да и результаты минского «Динамо» в текущем сезоне говорят сами за себя, – цитирует Аймурзина RT.