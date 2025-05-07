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Аймурзин: белорусы прибавили, чувствуется, что у них очень качественная школа

Аймурзин: белорусы прибавили, чувствуется, что у них очень качественная школа
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Нападающий «России 25» Данил Аймурзин отметил значительный прогресс в игре хоккеистов сборной Беларуси. Белорусская сборная трижды подряд обыграла российскую в рамках майского турне.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

– Можно ли назвать три поражения подряд от сборной Беларуси ударом для команды России? Всё-таки болельщики за последние годы привыкли, что вы, как правило, легко берёте верх над соседями.
— Да, конечно. Остаётся только согласиться. Поверьте, нам тоже неприятно уступать. Очень хотелось одержать победы и в Астане, и в Тольятти, но матчи сложились таким образом. К сожалению, разница заключается в том, что оппоненты забивают, а мы – нет.

Нельзя не признать: соседи сейчас играют хорошо. Они действительно прибавили. Чувствуется, что у них очень качественная школа. Да и результаты минского «Динамо» в текущем сезоне говорят сами за себя, – цитирует Аймурзина RT.

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