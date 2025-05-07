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Тольяттинская «Лада» объявила о смене генерального директора клуба

Тольяттинская «Лада» объявила о смене генерального директора клуба
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Новым генеральным директором «Лады» стал Александр Харламов, сообщает пресс-служба клуба. Игорь Поваров покинул пост генерального директора хоккейного клуба «Лада», который он занимал с февраля 2025 года.

Харламов после завершения игровой карьеры три года работал в структуре подмосковного «Витязя», занимал должность ассистента главного тренера. С 2013 года работал в руководстве хоккейного клуба ЦСКА и в 2015 году вместе с армейцами завоевал золотые медали чемпионата России, а в 2019-м – Кубок Гагарина. Также в эти годы столичный клуб записал на свой счёт четыре Кубка Континента имени В.В. Тихонова за победы в регулярных чемпионатах.

С 2019 по 2025 год занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Торпедо».

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