МХК «Спартак» проведёт финальные матчи Кубка Харламова в «Мегаспорте»
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МХК «Спартак» проведёт финальные матчи Кубка Харламова в «Мегаспорте», сообщает пресс-служба красно-белых. Соперником спартаковцев по финальной серии будет санкт-петербургский «СКА-1946». Первые матчи серии пройдут в Москве 12 и 14 мая и начнутся в 19:30 мск. Сообщается, что билеты на стартовые матчи серии в «Мегаспорте» скоро поступят в продажу.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
12 мая 2025, понедельник
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ответные матчи в Санкт-Петербурге пройдут в «Ледовом дворце» – в пятницу, 16 мая, в 19:00 мск и в воскресенье, 18 мая в 17:00 мск.
В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей. МХК «Спартак» в шести матчах победил нижегородскую «Чайку».
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