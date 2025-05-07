Команда московского «Динамо» отправилась в Москву на автобусах из-за закрытия аэропортов

Игроки и тренеры московского хоккейного клуба «Динамо» отправились из Санкт-Петербурга в Москву на автобусе, сообщает ТАСС. 6 мая бело-голубые проиграли в Челябинске «Трактору» в пятом матче серии и завершили сезон. Команда не смогла вернуться домой в Москву из-за временного закрытия столичных аэропортов из-за атаки дронов.

Ограничения на работу Внуково были введены 6 мая в 18:19 мск и действовали до 4:07 мск 7 мая. Аэропорт Шереметьево приостанавливал работу сегодня с 1:00 до 5:30 мск.

Напомним, в первом раунде плей-офф московское «Динамо» обыграло СКА в шести матчах. Во втором раунде бело-голубые оказались сильнее «Ак Барса» со счётом 4-2 в серии.