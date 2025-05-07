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В «Амуре» объяснили назначение Александра Гальченюка главным тренером команды

В «Амуре» объяснили назначение Александра Гальченюка главным тренером команды
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Председатель попечительского совета ХК «Амур» Сергей Абрамов прокомментировал назначение Александра Гальченюка на пост главного тренера команды.

«Мы готовимся к новому сезону. Попечительским советом клуба утверждён главным тренером Александр Гальченюк. Человек уважаемый и авторитетный в хоккейном сообществе. В качестве игрока выступал на Олимпийский играх, чемпионатах мира за сборную Советского Союза. За плечами опыт работы и подготовки НХЛ, КХЛ, и национальных команд ведущих хоккейных стран мира. Совершенное владение разных языков и хороший контакт с хоккеистами, уверен, поможет в работе главным тренером. Для Александра Николаевича это большой вызов.

Отмечу, мы рассматривали разные кандидатуры. Не так много свободных тренеров в России, с опытом работы за океаном и нашей стране. Александр Николаевич на протяжении многих месяцев работает в структуре клуба, знаком со спецификой работы на Дальнем Востоке и имеет хороший контакт с игроками нашей команды. Со многими парнями работает индивидуально на протяжении этого сезона и пользуется уважением среди хоккеистов. Именно поэтому мы доверили нашу команду специалисту», — цитирует Абрамова пресс-служба клуба.

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