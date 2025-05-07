Нападающий «Лады» Фисенко назначен вице-президентом Федерации хоккея Чеченской Республики

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко назначен вице-президентом Федерации хоккея Чеченской Республики. Хоккеист будет совмещать эту должность с игровой карьерой в тольяттинском клубе.

«Мне предоставили возможность продвигать этот вид спорта в республике и за её пределами в статусе вице-президента Федерации хоккея Чеченской Республики, совмещая эту деятельность с активной спортивной карьерой. Уверен, что хоккей имеет реальные перспективы здесь, в Чечне, и на всём Северном Кавказе», — написал Фисенко в соцсети.

Всего в КХЛ 34-летний нападающий Фисенко провёл 679 матчей, в которых набрал 168 (64+104) очков.