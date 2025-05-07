Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Лады» Фисенко назначен вице-президентом Федерации хоккея Чеченской Республики

Нападающий «Лады» Фисенко назначен вице-президентом Федерации хоккея Чеченской Республики
Комментарии

Нападающий «Лады» Михаил Фисенко назначен вице-президентом Федерации хоккея Чеченской Республики. Хоккеист будет совмещать эту должность с игровой карьерой в тольяттинском клубе.

«Мне предоставили возможность продвигать этот вид спорта в республике и за её пределами в статусе вице-президента Федерации хоккея Чеченской Республики, совмещая эту деятельность с активной спортивной карьерой. Уверен, что хоккей имеет реальные перспективы здесь, в Чечне, и на всём Северном Кавказе», — написал Фисенко в соцсети.

Всего в КХЛ 34-летний нападающий Фисенко провёл 679 матчей, в которых набрал 168 (64+104) очков.

Материалы по теме
Фото
Капитан «Лады» Фисенко проводит матч с «Ак Барсом» в роли тренера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android