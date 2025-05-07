М. Захаров: если бы в КХЛ было три белорусских команды, Беларусь бы стала второй Канадой

Бывший главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров заявил, что в КХЛ может выступать три белорусских клуба, и отметил огромный интерес к хоккею в стране.

«У нас сумасшедший интерес к хоккею. Билеты на матчи минского «Динамо» в этом сезоне было не купить. Ко мне много раз обращались с просьбами достать их за любые деньги. Но чаще всего помочь не получалось. Главное в любом виде спорта – это болельщики. Причём настоящие фанаты хоккея живут не только в Минске.

Скажу нереальную вещь… Если бы у нас было три белорусских команды в КХЛ, мы бы стали второй Канадой. А в финансировании могут помочь крупные бизнесмены. Даже из той же России, тем более что многие из них являются выходцами из Беларуси», — цитирует Захарова betonmobile.by.

На данный момент Беларусь в Континентальной хоккейной лиге представляет минское «Динамо».