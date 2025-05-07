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Быков: отсутствие сборной России на чемпионате мира будет большой потерей для турнира

Быков: отсутствие сборной России на чемпионате мира будет большой потерей для турнира
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Швеции с 9 по 25 мая. Сборные России и Беларуси четвёртый год подряд не сыграют на чемпионате мира – год назад ИИХФ вновь продлила их отстранение от международных турниров под своей эгидой.

«Будет интересно посмотреть. Большие вопросы и ожидания, смогут ли игроки НХЛ усилить свои сборные? Иногда кто-то старается ворваться в узкий круг лидеров элиты мирового хоккея. В любом случае традиционные лидеры как были, так они и будут.

Отсутствие сборной России будет большой потерей для турнира. Наша сборная всегда пользовалась интересом у болельщиков, а соперникам будет не хватать сильного соперника в турнирной борьбе. С сильными соперниками можно оценивать и сопоставлять свой уровень. Наша команда всегда играла в зрелищный хоккей и этим привлекала зрителей. Настоящий чемпион тот, кто побеждает равных ему сильных соперников», — цитирует Быкова Metaratings.

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