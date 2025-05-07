Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин рассказал, чем его неприятно удивила игра московского «Динамо» в серии с «Трактором»

Рыбин рассказал, чем его неприятно удивила игра московского «Динамо» в серии с «Трактором»
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин заявил, что остался неприятно удивлён игрой московского «Динамо» в серии с «Трактором». Бело-голубые проиграли серию 1/2 финала Кубка Гагарина в пяти встречах.

«Московский клуб допустил несколько ошибок, даже если брать в качестве примера гол Шабанова. Какая-то идёт недоработка, что несвойственно «Динамо» и его тренерскому штабу. Игроки «Динамо» недорабатывали ногами – для меня это было даже удивительно. Особенно если знать строгую дисциплину тренерского штаба команды. Я честно скажу, удивлён такой игре от динамовцев», – приводит слова Рыбина LiveResult.

Материалы по теме
«Динамо» выдало лучший результат за 12 лет, а что дальше? Что ждёт клуб в новом сезоне КХЛ
«Динамо» выдало лучший результат за 12 лет, а что дальше? Что ждёт клуб в новом сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android