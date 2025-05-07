Рыбин рассказал, чем его неприятно удивила игра московского «Динамо» в серии с «Трактором»

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин заявил, что остался неприятно удивлён игрой московского «Динамо» в серии с «Трактором». Бело-голубые проиграли серию 1/2 финала Кубка Гагарина в пяти встречах.

«Московский клуб допустил несколько ошибок, даже если брать в качестве примера гол Шабанова. Какая-то идёт недоработка, что несвойственно «Динамо» и его тренерскому штабу. Игроки «Динамо» недорабатывали ногами – для меня это было даже удивительно. Особенно если знать строгую дисциплину тренерского штаба команды. Я честно скажу, удивлён такой игре от динамовцев», – приводит слова Рыбина LiveResult.