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КХЛ определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина — 2025

КХЛ определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина — 2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов третьей стадии плей-офф в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в пяти матчах с коэффициентом надёжности 1,41.

Лучшим защитником признан Григорий Дронов («Трактор»), забросивший две шайбы в пяти встречах. Дронов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».

Лучшим нападающим признан Максим Шабанов («Трактор»), набравший 6 (3+3) очков в пяти встречах с показателем полезности «+7». Шабанов забросил две победные шайбы.

Лучшим новичком признан Егор Сурин («Локомотив»), набравший 4 (3+1) очка в четырёх матчах с показателем полезности «+4». Вторая шайба в пятой встрече серии стала победной для его команды.

Фото: КХЛ

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