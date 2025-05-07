У «Вашингтона» наименьшие шансы на победу в Кубке Стэнли по версии The Athletic

Североамериканский журналист Джеймс Миртл в статье на сайте The Athletic оценил шансы оставшихся команд на победу в Кубке Стэнли — 2025.
Так, наименьшие шансы на победу — у «Вашингтон Кэпиталз» (2%), наибольшие — у «Каролины Харрикейнз» (21%).
Полностью шансы команд на победу в Кубке Стэнли — 2025 по версии The Athletic выглядят так:
1. «Каролина Харрикейнз» (21%);
2. «Торонто Мэйпл Лифс» (16%);
3. «Эдмонтон Ойлерз» (15%);
4. «Даллас Старз» (14%);
5. «Виннипег Джетс» (14%);
6. «Флорида Пантерз» (11%);
7. «Вегас Голден Найтс» (6%);
8. «Вашингтон Кэпиталз» (2%).
Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 0-1;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 1-0;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-1;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 0-0.