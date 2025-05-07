Антипов объяснил, почему Россия не смогла собрать сильный состав на игры «Тура сборной»

Бывший нападающий сборной России, пятикратный чемпион России Владимир Антипов заявил, что сформировать сильную сборную на игры с командами Казахстана и Беларуси тренерскому штабу россиян помешали изменения в структуре и сроков проведения плей-офф в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

«Тренерский штаб оказался в непростой ситуации, потому как большое количество молодых перспективных ребят, кандидатов в сборную России продолжают выступать за свои команды в плей-офф разных лиг. Кроме того, ряд игроков после сезона уехали за океан, а ещё многие оказались «на травмах» после сезона. Поэтому сравнивать результаты сборной на Кубке Первого канала и сейчас, в турне, не совсем правильно и корректно. Кроме того, напомню, что и по ходу турне выбыл один из лидеров Валентин Зыков, который, кстати, стал лучшим бомбардиром прошлогоднего турне. Поэтому нужно подходить к анализу игры, понимая, что состав сборной получился, по сути, экспериментальным», — сказал Антипов «Чемпионату».