Рыбин — о сборной России: у некоторых ребят был уже «отпускной настрой», так нельзя

Известный в прошлом нападающий Максим Рыбин считает, что у игроков сборной России было недостаточно мотивации в играх «Тура сборной». Отсюда, можно сказать, и детские ошибки, которые допускали игроки в основном в обороне.

«Сейчас окончание сезона, и вполне естественно, что собрать оптимальный состав не было возможности. У кого-то за плечами тяжёлый сезон, где ребята были лидерами своих команд, кто-то на травме и ехать играть вполсилы нет никакого смысла, кто-то уехал за океан, а у кого-то продолжается сезон в финале Кубка Гагарина и Кубка Харламова. Так что нынешний состав я бы назвал экспериментальным. У тренерского штаба сейчас есть возможность посмотреть потенциальных новичков сборной. Тем не менее показалось, что в связи с отсутствием мотивации у некоторых ребят был уже «отпускной настрой». Так нельзя. Если игрок едет в сборную, он едет не как турист в турне, а он должен выжать из себя максимум возможностей и помочь команде добиться максимального результата. Той самой искорки у некоторых ребят не было видно», — сказал Рыбин «Чемпионату».