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Паник приступил к тренировкам на льду, форвард «Локомотива» пропустил серию с «Салаватом»

Паник приступил к тренировкам на льду, форвард «Локомотива» пропустил серию с «Салаватом»
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34-летний словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник приступил к тренировкам на льду. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба. На занятии нападающий работал в защитной маске.

Фото: «Локомотив»

Фото: «Локомотив»

Отметим, что Паник получил повреждение в седьмой встрече серии Кубка Гагарина — 2025 с «Авангардом» (3:2 ОТ). В матче форвард сыграл 7 минут и 17 секунд. Рихард пропустил всю серию с «Салаватом Юлаевым» (4-1).

В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Рихард Паник провёл 11 встреч, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Напомним, железнодорожники в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 встретятся с челябинским «Трактором». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.

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