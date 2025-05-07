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«Юта» опубликовала новое название клуба

«Юта» опубликовала новое название клуба
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Хоккейный клуб «Юта» опубликовал новое название команды — «Юта Мамонт». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также был представлен новый логотип «Юты Мамонт».

Фото: «Юта Мамонт»

Напомним, клуб выбирал новое постоянное название с помощью голосования болельщиков. В шорт-лист входили три варианта: хоккейный клуб «Юта», «Юта Мамонт» и «Разбойники Юты».

В минувшем сезоне «Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 89 очков после 82 встреч. Российский защитник клуба Михаил Сергачёв набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

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