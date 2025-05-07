Хоккеисты московского «Динамо» Моторыгин, Кудашов и Римашевский сыграют в плей-офф ВХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» Максим Моторыгин, Артём Кудашов и Егор Римашевский сыграют в ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Напомним, «Динамо» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина проиграло челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

Отмечается, что хоккеисты сыграют за «Динамо» Санкт-Петербург в серии 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России с ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Отметим, что счёт в серии равный — 2-2.

Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-2;

«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 3-1.