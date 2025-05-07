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Хоккеисты московского «Динамо» Моторыгин, Кудашов и Римашевский сыграют в плей-офф ВХЛ

Хоккеисты московского «Динамо» Моторыгин, Кудашов и Римашевский сыграют в плей-офф ВХЛ
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Хоккеисты московского «Динамо» Максим Моторыгин, Артём Кудашов и Егор Римашевский сыграют в ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. Напомним, «Динамо» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина проиграло челябинскому «Трактору» со счётом 1-4 в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

Отмечается, что хоккеисты сыграют за «Динамо» Санкт-Петербург в серии 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России с ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Отметим, что счёт в серии равный — 2-2.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
07 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-2;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 3-1.

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