Игроки и тренерский штаб «России 25» возложили цветы у вечного огня в Минске

Хоккеисты и тренерский штаб «России 25» возложили цветы у вечного огня в Минске. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Роман Ротенберг.

«Сегодня мы со сборной России приняли участие в возложении цветов у вечного огня в Минске у Монумента Победы. Помимо нашей команды, в ней приняли участие руководство Федерации хоккея Республики Беларусь, хоккейная команда президента Беларуси, национальная и молодёжная сборные этой страны. Монумент-обелиск в столице Беларуси установлен в 1954 году на площади Победы в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Все мы ценим великий подвиг нашего народа. Низкий поклон каждому ветерану Великой Отечественной войны. Они обеспечили нам свободу, мирное небо над головой, возможность развиваться, заниматься любимым делом.

Такие церемонии – наша традиция. Где бы ни были со сборной, всегда находим возможность посетить памятное место, связанное с победой. Это не только дань уважения людям, ковавшим для страны победу, но и патриотическое воспитание молодёжи, сборных команд, юных хоккеистов. Большая благодарность руководству Федерации хоккея Республики Беларусь, которое организовало совместную церемонию, дав нам возможность всем вместе почтить память наших героев», — написал Ротенберг.