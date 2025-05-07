«Неожиданное решение». Рябыкин — о назначении Гальченюка в «Амур»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о назначении Александра Гальченюка наставником «Амура».

— Неожиданно, конечно, но это выбор руководства клуба.

— «Амур» в числе аутсайдеров лиги, что бы стоило им изменить в подготовке, чтоб улучшить показатели?

— Я не могу так сказать, это должен решать главный тренер, но «Амур» с географической точки зрения находится не в выгодном положении. График перелётов и игр усложняет. Я думаю, что это тоже влияет, однако тот же фактор есть и у «Адмирала», но у них получается выйти в плей-офф, — заявил Рябыкин.

Гальченюк — участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано, четырёх чемпионатов мира в составе сборной Беларуси и Кубка Канады 1991 года в составе национальной команды СССР. Всего за сборные команды СССР провёл свыше 40 матчей. Является чемпионом мира среди молодёжных команд.