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«Неожиданное решение». Рябыкин — о назначении Гальченюка в «Амур»

«Неожиданное решение». Рябыкин — о назначении Гальченюка в «Амур»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о назначении Александра Гальченюка наставником «Амура».

— Неожиданно, конечно, но это выбор руководства клуба.

— «Амур» в числе аутсайдеров лиги, что бы стоило им изменить в подготовке, чтоб улучшить показатели?
— Я не могу так сказать, это должен решать главный тренер, но «Амур» с географической точки зрения находится не в выгодном положении. График перелётов и игр усложняет. Я думаю, что это тоже влияет, однако тот же фактор есть и у «Адмирала», но у них получается выйти в плей-офф, — заявил Рябыкин.

Гальченюк — участник Олимпийских игр 1998 года в Нагано, четырёх чемпионатов мира в составе сборной Беларуси и Кубка Канады 1991 года в составе национальной команды СССР. Всего за сборные команды СССР провёл свыше 40 матчей. Является чемпионом мира среди молодёжных команд.

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