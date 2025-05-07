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Защитник Михаил Сергачёв опубликовал фото в новой форме «Юты Мамонт»

Защитник Михаил Сергачёв опубликовал фото в новой форме «Юты Мамонт»
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Российский защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв опубликовал фото в новой форме команды.

«Новая эра! Вперёд, «Мамонты»!» — написал Сергачёв на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Михаила Сергачёва

Напомним, команда опубликовала новое название сегодня, 7 мая. Клуб выбирал новое постоянное название с помощью голосования болельщиков. В шорт-лист входили три варианта: хоккейный клуб «Юта», «Юта Мамонт» и «Разбойники Юты».

Михаил Сергачёв в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

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