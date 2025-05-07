Сушинский высказался о выходе «Трактора» в финал Кубка Гагарина

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о выходе челябинского «Трактора» в финал Кубка Гагарина — 2025.

«Трактор» весь сезон хорошо играл, хоккеисты своей игрой доказывали свой класс. В чемпионате на Востоке «Трактор» занял вообще-то первое место. Кто-то думал, что он легко пройдёт по плей-офф? Нет, все матчи тяжёлые были, но мы видим, насколько качественно они умеют добавлять. Физики ещё достаточно у «Трактора», судя по этой серии», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, челябинский «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 встретится с «Локомотивом». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.