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Сушинский высказался о выходе «Трактора» в финал Кубка Гагарина

Сушинский высказался о выходе «Трактора» в финал Кубка Гагарина
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Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался о выходе челябинского «Трактора» в финал Кубка Гагарина — 2025.

«Трактор» весь сезон хорошо играл, хоккеисты своей игрой доказывали свой класс. В чемпионате на Востоке «Трактор» занял вообще-то первое место. Кто-то думал, что он легко пройдёт по плей-офф? Нет, все матчи тяжёлые были, но мы видим, насколько качественно они умеют добавлять. Физики ещё достаточно у «Трактора», судя по этой серии», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Напомним, челябинский «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 встретится с «Локомотивом». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.

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