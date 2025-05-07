Плющев: «Вашингтон» в этом сезоне однозначно замахнулся на Кубок Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о шансах «Вашингтон Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли в нынешнем сезоне.

«Вашингтон» в этом сезоне однозначно замахнулся на Кубок Стэнли, поэтому говорить, что у них больше или меньше шансов… Они претендуют, демонстрируют хороший уровень игры. Болельщикам будет приятно, если Овечкин станет обладателем Кубка Стэнли в этом сезоне, легендарном для него», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Напомним, ранее североамериканский журналист Джеймс Миртл в статье на сайте The Athletic оценил шансы оставшихся команд на победу в Кубке Стэнли — 2025.