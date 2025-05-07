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Чемпион Олимпийских игр Коваленко: не назову «Локомотив» самой эффектной командой КХЛ

Чемпион Олимпийских игр Коваленко: не назову «Локомотив» самой эффектной командой КХЛ
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Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался об игре ярославского «Локомотива» в нынешнем сезоне КХЛ.

— Многие сетуют на то, что «Локомотив» играет излишне схематично, по рельсам. Это так?
— Не назову Ярославль самой эффектной командой лиги, но так ли это важно? В хоккее на табло не высвечиваются оценки за зрелищность, там только голы. И никого не волнует, за счёт какого хоккея команда стала первой. Вот вы, например, помните, в какой хоккей играл наш «Локомотив» начала века?

— В суператакующий, под вашим лидерством.
— Ну, может, специалисты и помнят стиль команды Владимира Вуйтека, мы действительно очень много играли в атаке. Но для болельщиков самое главное — результат. Все помнят, что «Локомотив» в начале века сделал чемпионский дубль, а стиль — это для гурманов, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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