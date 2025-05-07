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Крикунов назвал аспект игры, в котором у «Трактора» могут возникнуть проблемы в финале

Крикунов назвал аспект игры, в котором у «Трактора» могут возникнуть проблемы в финале
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».

«Я думал, в финале Кубка Гагарина будет играть «Динамо», но динамовцы не смогли осилить «Трактор». Челябинская команда – крепкий орешек, они много забивают. Однако «Трактор» в противостоянии с «Локомотивом» испытает проблемы в нападении, ярославцы мало пропускают. Они играют в плотный хоккей с организованной обороной, не позволяя себе проваливаться», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, челябинский «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025 встретится с «Локомотивом». Серия начнётся 13 мая в Ярославле.

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