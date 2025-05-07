Болельщики «Салавата Юлаева» предложили Панину подписать новый контракт

Хоккеисты «Салавата Юлаева» встретились с болельщиками в «Уфа-Арене». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Капитану команды Григорию Панину во время раздачи автографов болельщики в шутку предложили заключить новый контракт.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 676 игр, забил 30 голов и сделал 102 передачи, всего набрал 132 очка, а также 1413 штрафных минут.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее Григорий Панин высказался о завершении сезона для уфимского клуба.