Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Болельщики «Салавата Юлаева» предложили Панину подписать новый контракт

Болельщики «Салавата Юлаева» предложили Панину подписать новый контракт
Комментарии

Хоккеисты «Салавата Юлаева» встретились с болельщиками в «Уфа-Арене». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба. Капитану команды Григорию Панину во время раздачи автографов болельщики в шутку предложили заключить новый контракт.

Панин выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года. За всю карьеру в КХЛ Григорий провёл 676 игр, забил 30 голов и сделал 102 передачи, всего набрал 132 очка, а также 1413 штрафных минут.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.

Ранее Григорий Панин высказался о завершении сезона для уфимского клуба.

Материалы по теме
«У всех этих пацанов огромное будущее». Панин — о завершении сезона для «Салавата Юлаева»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android