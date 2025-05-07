Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фридман: есть люди, которые считают, что Капризов станет самым высокооплачиваемым игроком

Фридман: есть люди, которые считают, что Капризов станет самым высокооплачиваемым игроком
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте Sportsnet заявил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может стать самым высокооплачиваемым игроком лиги.

«В лиге есть люди, которые считают, что в итоге он станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. В этой следующей волне контрактов, с повышением потолка Капризов в итоге станет номером один в списке», — заявил Фридман.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Миннесота» может сделать Капризова самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ и предложить ему $ 120-128 млн за восемь лет по новому контракту.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.

Материалы по теме
В «Миннесоте» сделали заявление о будущем Кирилла Капризова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android