Фридман: есть люди, которые считают, что Капризов станет самым высокооплачиваемым игроком

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в подкасте Sportsnet заявил, что российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может стать самым высокооплачиваемым игроком лиги.

«В лиге есть люди, которые считают, что в итоге он станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. В этой следующей волне контрактов, с повышением потолка Капризов в итоге станет номером один в списке», — заявил Фридман.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Миннесота» может сделать Капризова самым высокооплачиваемым крайним нападающим в НХЛ и предложить ему $ 120-128 млн за восемь лет по новому контракту.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести встречах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.