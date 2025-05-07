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Крикунов: Трамп пиарится на имени Овечкина и зарабатывает очки на ровном месте

Крикунов: Трамп пиарится на имени Овечкина и зарабатывает очки на ровном месте
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил заявления президента США Дональда Трампа о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Трампу нравится Овечкин, он встречался с ним. Он видит, что многие в США любят Овечкина, поэтому и отмечает его часто, хвалит. Саша на слуху, президент страны не может не знать о его достижениях. При этом Трамп зарабатывает очки на ровном месте, пиарясь на имени Овечкина. Сказал два слова про Сашу, и тут же хоккейных болельщиков подтянул на свою сторону. Все думают: какой президент молодец, следит за хоккеем, разбирается», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

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