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Американская метал-группа получила в подарок джерси Александра Овечкина с автографом

Американская метал-группа получила в подарок джерси Александра Овечкина с автографом
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Американская метал-группа Trivium получила в подарок джерси российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с автографом российского хоккеиста. Группе вручили майку перед концертом в столице США.

Фото: trivium.org

Напомним, в первом раунде плей-офф НХЛ «Вашингтон» одолел «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Во втором раунде Кубка Стэнли столичный клуб уступает в серии «Каролине Харрикейнз» со счётом 0-1.

39-летний Александр Овечкин в нынешнем плей-офф НХЛ провёл шесть встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В регулярке сезона-2024/2025 Овечкин записал на свой счёт 73 (44+29) очка в 65 играх.

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