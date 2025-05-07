«Динамо» СПб победило «Торпедо-Горький» и вышло вперёд в серии плей-офф ВХЛ
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Сегодня, 7 мая, прошла пятая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо-Горький». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба с берегов Невы.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
07 мая 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Ильин (Силаев, Орлович-Грудков) – 16:59 (5x5) 1:1 Сидляров (Квартальнов, Артемьев) – 59:38 (5x5) 2:1 Артемьев – 75:13 (5x5)
На 17-й минуте первого периода Даниил Ильин с передач Никиты Шавина и Антона Силаева открыл счёт во встрече.
За 22 секунды до конца третьего периода Дмитрий Сидляров с передачи Данилы Квартальнова восстановил равенство в счёте.
В овертайме Сергей Артемьев принёс хозяевам победу.
Напомним, следующий матч в серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России состоится 9 мая в Нижнем Новгороде.
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