«Динамо» СПб победило «Торпедо-Горький» и вышло вперёд в серии плей-офф ВХЛ

Сегодня, 7 мая, прошла пятая встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Санкт-Петербурге местное «Динамо» принимало на своём льду нижегородское «Торпедо-Горький». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии — 3-2 в пользу клуба с берегов Невы.

На 17-й минуте первого периода Даниил Ильин с передач Никиты Шавина и Антона Силаева открыл счёт во встрече.

За 22 секунды до конца третьего периода Дмитрий Сидляров с передачи Данилы Квартальнова восстановил равенство в счёте.

В овертайме Сергей Артемьев принёс хозяевам победу.

Напомним, следующий матч в серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России состоится 9 мая в Нижнем Новгороде.