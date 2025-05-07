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Нападающий «Трактора» Ткачёв оценил победу над «Динамо» в серии Кубка Гагарина

Нападающий «Трактора» Ткачёв оценил победу над «Динамо» в серии Кубка Гагарина
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв оценил победу над московским «Динамо» в серии Кубка Гагарина со счётом 4-1.

– Хочется поблагодарить «Динамо» за такую напряжённую серию. Всё встречи, которые мы выиграли, мы выиграли в одну шайбу. Несмотря на счёт 4-1 в серии, на льду был очень высокий накал. Влад Подъяпольский очень здорово себя проявил, в этом матче тащил, создал нам много проблем.

Хочется поблагодарить нашу команду за самоотверженность и самоотдачу. Мы оставались вместе на льду до самого конца, до последней секунды. В трудные моменты мы выжимали всё из себя, никто себя не жалел. От этого и такой результат.

– Можно ли было закончить серию в четвёртой встрече? Чего не хватило для победы во втором московском матче?
– Да много можно рассуждать на эту тему. 4-0, 4-1, 4-3 — здесь не знаешь, как будет складываться каждый матч. Ты можешь только гарантировать полную самоотдачу, самоотверженность, агрессию со своей стороны, и всё, — цитирует Ткачёва Metaratings.

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