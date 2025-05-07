Экс-игрок СКА предположил, кто станет обладателем Кубка Гагарина нынешнего сезона

Экс-нападающий СКА Максим Рыбин предположил, кто станет обладателем Кубка Гагарина нынешнего сезона. Напомним, в финале встретятся «Локомотив» и «Трактор».

«Ярославский «Локомотив» – это выстроенная дисциплина, строгая оборона, мощная, заряженная команда, настоящая машина. «Трактор» – это отдельное взятые сильные игроки: Шабанов, Дронов и компания. Фукале, который «возродился из пепла»: сначала сел в запас, потом снова обрёл классную форму, которая позволяет команде играть и достаточно спокойно себя чувствовать на последнем рубеже. Поэтому здесь две совершенно противоположные команды. Попробую предположить, что в этой серии «Локомотив» выиграет 4-2», – цитирует Рыбина «Советский спорт».