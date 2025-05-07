Андрей Скабелка высказался об увольнении Ильи Воробьёва из ЦСКА

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался об увольнении специалиста Ильи Воробьёва из ЦСКА.

«Тренеры трёх команд, которые играли в полуфинале Кубка Гагарина, работают в клубах больше трёх лет. Так что, если команда показывает результат в первом сезоне при новом тренере, это считается большой удачей. Команду можно построить только с помощью системной работы. Какие-то моменты могут не получиться с первого раза, но это нормально», – приводит слова Скабелки Metaratings.

Илья Воробьёв покинул ЦСКА в конце апреля 2025 года.

Напомним, армейский клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.