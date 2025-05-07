Почётный президент ЦСКА Михайлов назвал возможные сроки назначения нового тренера клуба

Двукратный олимпийский чемпион и почётный президент ЦСКА Борис Михайлов рассказал о ситуации с новым главным тренером армейского клуба. Напомним, прошлый главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв покинул команду в конце апреля 2025 года.

— У ЦСКА сейчас нет главного тренера. Когда будет известно, кто возглавит команду? Есть кандидаты?

— Кандидаты есть. Пока рано говорить, кто возглавит команду. Может быть, решение будет принято в течение месяца.

— Тренер будет русским?

— Не знаю, — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Армейский клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.