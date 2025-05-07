Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Почётный президент ЦСКА Михайлов назвал возможные сроки назначения нового тренера клуба

Почётный президент ЦСКА Михайлов назвал возможные сроки назначения нового тренера клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и почётный президент ЦСКА Борис Михайлов рассказал о ситуации с новым главным тренером армейского клуба. Напомним, прошлый главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв покинул команду в конце апреля 2025 года.

— У ЦСКА сейчас нет главного тренера. Когда будет известно, кто возглавит команду? Есть кандидаты?
— Кандидаты есть. Пока рано говорить, кто возглавит команду. Может быть, решение будет принято в течение месяца.

— Тренер будет русским?
— Не знаю, — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

Армейский клуб уступил в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.

Материалы по теме
Андрей Скабелка высказался об увольнении Ильи Воробьёва из ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android