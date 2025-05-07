Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 7 мая 2025 года

В среду, 7 мая, прошла очередная встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ 7 мая:
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 2:1 ОТ.
Счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-2;
«Химик» — ХК «Югра» — 3-1.
Борьба в сериях матчей 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.