Заварухин — о поражении в серии от «Ак Барса»: ответственность падает на тренера

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о поражении в серии Кубка Гагарина от «Ак Барса» (3-4).

— Сразу после седьмой игры я вас уже спрашивал, но спустя время можно повториться: что бы могли исправить в той серии?

— Основное для меня — ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера. Третий матч, где мы вели 2:0 и выиграли только в овертайме, это основное — должны были больше сыграть с шайбой в зоне соперника, довести до победы в основное время. После домашней победы в пятой встрече были мысли поменять пару игроков, поставить более свежих хоккеистов — а так на старте шестого матча в Казани случился «чёрт побери», всё в наши ворота залетало. Возможно, те парни, которые были посвежее, сыграли бы понадёжнее.

У нас были травмы защитников — Осипов, Блэкер не могли играть. В седьмой игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии. Неприятный момент — удаление, которое повлияло на исход матча, но у нас был шанс забить в большинстве в овертайме, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» завтра, 8 мая, в 10:00 мск.