Николай Заварухин ответил на обвинения в незрелищной игре «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на обвинения в незрелищной игре уральского клуба.

— Что можете ответить людям, которые критиковали игровой стиль команды за незрелищность?

— Я не могу сказать, что мы постоянно откатываемся, играем в обороне. При возможности мы играем в атаке, нельзя сказать, что мы только стоим в своей зоне. Понимаю, что новый стадион, больше болельщиков, которые будут ходить на зрелищный хоккей. Летом поработаем с тренерским штабом, с командой, чтобы больше времени проводить в атаке. Надеюсь, что сможем усилить атаку игроками, которые смогут в атаке креативнее действовать, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» завтра, 8 мая, в 10:00 мск.