Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ключевом матче серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о ключевом матче серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3-4).
— Третий матч с двумя овертаймами команду измотал?
— Ну да. Вроде мы и победили, но очень много сил отдали, много оборонялись, соперник наседал, плюс в этом матче было много удалений с нашей стороны, а у соперника их не было. Не успели восстановиться, не было завершающего фактора, быстрого, резкого броска у ребят, это повлияло. Исходили из того, в каком состоянии были ребята, можно было где-то активнее сыграть нападающим, но ты отталкиваешься от того, кто у тебя в составе и в какой они форме, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 мая, в 10:00 мск.
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