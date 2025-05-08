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Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ключевом матче серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ключевом матче серии с «Ак Барсом»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о ключевом матче серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев) – 09:53 (5x5)     0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев) – 21:29 (5x5)     1:2 Кателевский – 49:49 (5x5)     2:2 Яшкин (Петан, Миллер) – 50:35 (5x4)     2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов) – 92:50 (5x5)    

— Третий матч с двумя овертаймами команду измотал?
— Ну да. Вроде мы и победили, но очень много сил отдали, много оборонялись, соперник наседал, плюс в этом матче было много удалений с нашей стороны, а у соперника их не было. Не успели восстановиться, не было завершающего фактора, быстрого, резкого броска у ребят, это повлияло. Исходили из того, в каком состоянии были ребята, можно было где-то активнее сыграть нападающим, но ты отталкиваешься от того, кто у тебя в составе и в какой они форме, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 8 мая, в 10:00 мск.

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