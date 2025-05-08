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Главный тренер «Автомобилиста»: не первый год держу пост, это для души

Главный тренер «Автомобилиста»: не первый год держу пост, это для души
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что не первый год держит пост.

— Я слышал, что вы в прошлом плей-офф постились. Сложно было выдерживать ограничения в самое важное время сезона?
— Я не первый год так делаю. Да, в плей-офф больше должна голова у тренера думать, но это выбор мой, это проверка себя. Я верю в бога, хожу в церковь, и пост — это для души. Есть батюшки, которым я могу позвонить, пообщаться, душу излить, они как друзья. С ними можно пообщаться на темы, на которые ты не поговоришь с другими людьми.

— Когда вы вообще пришли к религии?
— Когда я ещё играл в хоккей, часто посещал церковь. Это идёт с детства, мама и папа тоже верили в бога. В «СЮ» Костя Симчук, Рома Кухтинов тоже держали пост, ходили в церковь. Помню, им тяжело было в эти моменты, я говорил с батюшкой — он говорил, что ты как странственник и воин можешь есть, не злоупотреблять этим, потому что это может сильно ударить по организму. Знаю, что другие ребята в КХЛ постятся, батюшка им помогает, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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