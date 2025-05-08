Заварухин: «Автомобилист» почти весь голосовал за капитанство Голышева, есть доверие

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил капитанство Анатолия Голышева в уральском клубе.

— Как оцените капитанство Анатолия Голышева? Справился ли он с ответственностью после ухода Широкова?

— Команда практически единогласно проголосовала за него. Не могу сказать, что он провёл очень яркий регулярный чемпионат, было у него три травмы, вылетал он из обоймы. В плей-офф он тоже с повреждением играл, мы с ним много разговаривали, он понимал, что нужно действовать результативнее и вести команду за собой.

— В НХЛ различают капитанов, которые ведут словом и ведут примером. Голышев — он скорее какой?

— Отличное понимание с ребятами в раздевалке, не просто так они проголосовали за него — есть доверие, значит. Знаем, что он может повести за собой голами, передачами, хорошими моментами, он неплохо обороняется, может ловить на себя шайбу — это тоже заряжает команду. Он может плодотворно действовать во всех зонах и показывать пример. Что-то не получилось — надо разобрать, надо больше времени. Мы знаем, что он может и должен играть лучше, у него есть все данные для этого, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.