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Главный тренер «Автомобилиста» — о седьмом матче серии с «Ак Барсом»: сами себе забили

Главный тренер «Автомобилиста» — о седьмом матче серии с «Ак Барсом»: сами себе забили
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в седьмом матче серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Шаров (Да Коста, Эберт) – 08:13 (5x4)     1:1 Сафонов (Пустозёров, Семёнов) – 15:46 (5x4)     1:2 Семёнов – 83:21 (5x4)    

— Каким было психологическое состояние команды сразу после окончания седьмой игры?
— Молчание, опустошённость, давящая атмосфера, никому такого не пожелаю. Сказал ребятам «спасибо», это спорт, хоккей. Случился «чёрт побери», сами себе забили, удалились, сами себя наказали. Были в первом периоде хорошие шансы, Да Коста мог делать 2:0. Не могу сказать, что мы хуже играли, но соперник оказался сильнее.

— В 2023-м команда тоже проиграла серию, ведя 3-2. Тоже был быстрый гол в начале шестой игры…
— Мы тогда вели 3:1, но удаления наши, потом в овертайме неправильно сыграли. Они все разные, мы делали выводы: надо играть дисциплинированно, нельзя отдавать инициативу. Здесь мы, я считаю, играли овертайм лучше, но случилось вот так вот, что большинство решило. Считаю, что это две разные серии, я должен был донести до ребят, чтобы они более концентрированно сыграли эти матчи, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
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