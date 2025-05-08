Заварухин — о возможной смене стиля «Автомобилиста»: будем отталкиваться от селекции

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о возможной смене игрового стиля уральского клуба.

— Вы говорили, что готовы изменить игровой стиль. Но как это сделать в условиях, когда состав ожидается довольно возрастным?

— В сторону атаки. Но должен быть баланс: Уфа бегала агрессивно, сейчас играют в средней зоне. Тот же «Трактор», например, должен быть баланс между обороной и атакой. Говоря про возраст — это хороший вопрос, мы от этого тоже отталкиваемся. У «Торпедо», у «Северстали» есть быстрые ребята, которые катаются, они их подбирают под более агрессивный стиль. Возможно, более молодое звено будет играть агрессивнее, где будут игроки с хорошим катанием, кто-то будет играть более сдержанно. Посмотрим на итоги трансферной кампании и будем отталкиваться от игроков, которые будут у нас на руках, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.