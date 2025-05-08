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Главный тренер «Автомобилиста»: мы одни из лидеров КХЛ по созданным моментам

Главный тренер «Автомобилиста»: мы одни из лидеров КХЛ по созданным моментам
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что клуб из Екатеринбурга является одним из лидеров КХЛ по созданным моментам.

— Вы очень часто говорили про реализацию моментов — однако команда уже два года забивает меньше конкурентов. Возможно, дело в качестве моментов?
— Мы по моментам одни из лидеров в КХЛ. Было забито больше голов, чем в прошлом, какой-то прогресс есть, но этого недостаточно. Нельзя сразу научить хоккеиста забивать голы, это не каждому дано. Можно поправить на тренировках, на подготовительном этапе будем больше работать над этим компонентом, чтобы был более зрелищный хоккей с нашей стороны, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
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