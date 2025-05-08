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Главный тренер «Автомобилиста» — об игре Мэйсека: у него было огромное желание помочь

Главный тренер «Автомобилиста» — об игре Мэйсека: у него было огромное желание помочь
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об игре нападающего уральского клуба Брукса Мэйсека.

— У Брукса Мэйсека по карьере резкий дисбаланс между очками и голами в регулярке и плей-офф. В чём может быть причина этого?
— Он здоров был в этом плей-офф, сыграл все матчи в регулярке. Согласен, что в плей-офф должны лидеры больше брать ответственность на себя, большего от них ждёшь. У него было огромное желание помочь команде, это ощущалось и на лавке, и в игре, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Брукс выступает за екатеринбургскую команду с 2019 года. За это время Мэйсек провёл 396 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 273 (147+126) очка. В сезоне-2024/2025 Брукс стал единственным игроком «Автомобилиста», который принял участие во всех 75 матчах команды. На его счету 27 заброшенных шайб и звание лучшего снайпера «Автомобилиста». Всего в активе Мэйсека в минувшем сезоне 51 (27+24) очко.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
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