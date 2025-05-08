Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — об игровом стиле в КХЛ: больше идём в сторону Северной Америки

Заварухин — об игровом стиле в КХЛ: больше идём в сторону Северной Америки
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об игровом стиле в Континентальной хоккейной лиге.

— Следите ли за трендами современного хоккея? Смотрите ли НХЛ, планируете ли смотреть ЧМ?
— Смотрю сейчас НХЛ, больше времени. Смотрел чешский плей-офф, швейцарскую лигу, недавно финский финал включал, стараюсь взять лучшее. В Европе площадки больше, там можно вставать за ворота, больше раскатов, у нас более быстрый и агрессивный хоккей, мы больше идём в сторону Северной Америки, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Николаем Заварухиным читайте на «Чемпионате»:
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Новый сезон будет главным в моей карьере». Большой разговор с тренером «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android