Заварухин — об игровом стиле в КХЛ: больше идём в сторону Северной Америки

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал об игровом стиле в Континентальной хоккейной лиге.

— Следите ли за трендами современного хоккея? Смотрите ли НХЛ, планируете ли смотреть ЧМ?

— Смотрю сейчас НХЛ, больше времени. Смотрел чешский плей-офф, швейцарскую лигу, недавно финский финал включал, стараюсь взять лучшее. В Европе площадки больше, там можно вставать за ворота, больше раскатов, у нас более быстрый и агрессивный хоккей, мы больше идём в сторону Северной Америки, — сказал Заварухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, уральский клуб в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.