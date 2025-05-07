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Ник Дауд рассказал, как должен действовать «Вашингтон» в серии Кубка Стэнли с «Каролиной»

Ник Дауд рассказал, как должен действовать «Вашингтон» в серии Кубка Стэнли с «Каролиной»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд рассказал, как должен действовать столичный клуб в серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (0-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
09 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам нужно оказывать больше давления на их защитников. Как вы видели в начале второго периода, мы оказывали давление на их защитников, они начали отбрасывать шайбы, а затем у нас появлялись возможности. Мы просто не делали этого в достаточной мере.

Это не значит, что у нас будет 94 броска в сторону ворот, как у «Каролины». Я не думаю, что это наша игра. Но я думаю, что в то же время мы должны сильнее нагружать их защитников», — приводит слова Дауда The Athletic.

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