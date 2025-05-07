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Рыбин: не мог представить в начале сезона участие «Трактора» в финале Кубка Гагарина

Рыбин: не мог представить в начале сезона участие «Трактора» в финале Кубка Гагарина
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Экс-нападающий сборной России Максим Рыбин высказался об участии «Локомотива» и «Трактора» в финальной серии Кубка Гагарина — 2025.

«Участие «Локомотива» в финале Кубка Гагарина мог представить в начале сезона, а вот их оппонента — всë-таки нет. На бумаге все команды были сильные. В начале сезона было интересно понаблюдать за «Трактором». Приехал новый специалист, никто его толком не знает, что он из себя представляет: какую тактику будет ставить, какая модель игры, как команда будет двигаться», — приводит слова Рыбина «Советский спорт».

Напомним, финальная серия Кубка Гагарина — 2025 стартует в Ярославле 13 мая.

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